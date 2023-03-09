Лукашенко підписав закон про страту за державну зраду Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про зміни до Кримінального кодексу, які передбачають запровадження страти за державну зраду.

Згідно з текстом ухваленого документа смертну кару можуть застосувати до держпосадовців і військових.

Крім смертної кари за «зраду державі», вчинену чиновником чи військовим, запроваджується кримінальна відповідальність за «пропаганду тероризму», «дискредитацію» Збройних сил та «порушення вимог щодо захисту державних секретів».