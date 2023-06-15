Росія розпочала суд над полоненими «азовцями». Їм загрожує від 15 років увʼязнення

У росії 14 червня розпочався суд над 22 полоненими «азовцями», які захищали Маріуполь і потрапили в полон у травні 2022 року.

Про це повідомляє АР.

Якщо їх визнають винними, «азовцям» загрожує покарання від 15 років до довічного увʼязнення.

З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, що, готували їжу для батальйону «Азов».