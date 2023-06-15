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Сили оборони за добу знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків і вертоліт

Автор:
Софія Телішевська
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Від початку широкомасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати:

  • особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 955 (+12);
  • бойових броньованих машин — 7 667 (+14);
  • артилерійських систем — 3 793 (+10);
  • РСЗВ — 604 (+1);
  • засобів ППО — 364;
  • літаків — 314;
  • гелікоптерів — 301;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 333 (+9);
  • крилатих ракет — 1 199 (+3);
  • кораблів / катерів — 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 506 (+24);
  • спеціальної техніки — 519 (+3).

Збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області в напрямку Бердянська. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на Бердянському напрямку тривають бої в районі Макарівки (Великоновоселівський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).