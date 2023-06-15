Сили оборони за добу знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків і вертоліт

Від початку широкомасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати:
- особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;
- танків — 3 955 (+12);
- бойових броньованих машин — 7 667 (+14);
- артилерійських систем — 3 793 (+10);
- РСЗВ — 604 (+1);
- засобів ППО — 364;
- літаків — 314;
- гелікоптерів — 301;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 333 (+9);
- крилатих ракет — 1 199 (+3);
- кораблів / катерів — 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 506 (+24);
- спеціальної техніки — 519 (+3).
Збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області в напрямку Бердянська. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
За його словами, на Бердянському напрямку тривають бої в районі Макарівки (Великоновоселівський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).