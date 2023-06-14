Кількість жертв кенійського «культу голодної смерті» зросла до 303 людей

У Кенії продовжують ексгумувати тіла жертв «культу голодної смерті» — їх кількість досягла 303. Це стало однією з найгірших трагедій, повʼязаних із сектами, за новітню історію людства.
Про це пише Reuters.
Кенійська влада стверджує, що загиблі, яких ексгумували в лісі, були членами Міжнародної церкви Good News на чолі з Полом Маккензі, якого звинувачують у тому, що він наказав своїм послідовникам морити себе і дітей голодом, аби потрапити на небеса перед кінцем світу.
Понад 600 людей досі вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося 65 людей, проте деякі з них відмовляються їсти. Один з них загинув через голодування.
- У квітні біля міста Малінді в Кенії знайшли масове поховання. Це були послідовники «культу голодної смерті» проповідника Пола Маккензі Нтенге. Маккензі, який за версією слідчих закликав послідовників морити себе голодом, щоб «зустрітися з Ісусом», заперечує провину.
- 12 травня ексгумували ще 29 тіл, зокрема 12 дітей, яких знайшли в одній могилі. Відтоді кількість знайдених тіл зростає.