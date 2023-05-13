У Кенії кількість жертв «культу голодної смерті» зросла до 201 людини

Влада Кенії заявила, що кількість смертей, повʼязаних із «культом голодної смерті» перевищила дві сотні.

Про це пише Reuters.

У кенійському лісі Шакахола 13 травня виявили ще 22 тіла. Таким чином жертв стало 201.

Reuters

«Наша команда судово-медичних експертів змогла ексгумувати 22 тіла сьогодні», — сказала журналістам регіональний комісар Рода Онянча.

За її словами, у справі затримали ще одного підозрюваного. Загалом арештували 26 людей. Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти.