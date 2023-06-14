Фонд «Повернись живим» за 2022 рік зібрав 5,7 мільярда гривень для потреб армії

У 2022 році фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» отримав 1,7 мільйона донатів на суму 5,7 мільярда гривень.
Про це йдеться у звіті «Повернись живим».
Основними жертводавцями фонду як в Україні, так і за кордоном були фізичні особи — 68%.
- 25% жертводавців — юридичні особи;
- 7% — підприємці.
Найбільша сума, яку задонатили одним платежем, — $4 мільйони від спільноти UkraineDAO. У Bitcoin (BTC) фонд отримав еквівалент $21,8 мільйона, у Ethereum (ETH) — еквівалент $6,5 мільйона. У стейблкоїнах баланс коштів на момент публікації звіту становить $2,4 мільйона.
- Фонд «Повернись живим» заснував IT‑менеджер Віталій Дейнега в березні 2015 року. Наприкінці 2020-го він відійшов від операційної роботи. Фонд очолив Тарас Чмут. За сім років до повномасштабного вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав для армії 200 мільйонів гривень. За 50 днів великої війни — 3,2 мільярда.
- Улітку 2022 року фонд став першим в Україні, хто передав безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB2 на потреби армії.