На аукціоні продадуть «останній шедевр» Густава Клімта

Картина називається Dame mit Fächer («Дама з віялом»), на ній зображена невідома жінка. Це одна із двох картин, які знайшли в майстерні австрійського художника після його смерті у 1918 році. Sothebyʼs назвав цю роботу «останнім шедевром» Клімта.

«Краса і чуттєвість портрета полягають у деталях: блакитних і рожевих плямах, які оживлюють шкіру натурниці, пухнасті лінії її вій і стислі губи, що надають характеру її обличчю», — сказав очільник відділу вечірніх продажів імпресіоністів і сучасного мистецтва аукціонного будинку Томас Бойд Боуман.

Картину Густав Клімт намалював у 1917 році. Як і більшість його творів, вона показує вплив Східної Азії, що сформувала його творчість — не лише у віялі, який тримає невідома натурниця, але й у використанні мотивів фенікса та квіток лотоса. Незвичайно те, що картина має квадратну форму, її розміри становлять приблизно метр на метр. Ньюман також зазначив, що на відміну від багатьох найвідоміших портретів Клімта ця робота не була замовною, а це означає, що вона, імовірно, була написана для його власного задоволення.

Dame mit Fächer — один із небагатьох портретів Клімта, які досі перебувають у приватних руках. Раніше картина належала віденському промисловцю Ервіну Беле, другові та покровителю Клімта. Пізніше її купив колекціонер творів мистецтва Рудольф Леопольд, який продав його на аукціоні сімʼї нинішнього власника менш ніж за $12 мільйонів.