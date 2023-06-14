Німеччина вперше ухвалила Стратегію національної безпеки на тлі війни в Україні. Росію називають найбільшою загрозою

Німеччина вперше ухвалила Стратегію національної безпеки. Її 14 червня на пресконференції представив канцлер Олаф Шольц, пише Der Spiegel.
«Вперше в історії нашої країни ми розробили Стратегію національної безпеки», — сказав Шольц.
Політичне середовище Німеччини в галузі безпеки значно змінилося за останні півтора року, сказав Шольц, маючи на увазі війну росії проти України та атаки на трубопровід «Північний потік».
«Безпека у ХХІ столітті — це більше ніж військові дії та дипломатія. Російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води», — сказала міністр закордонних справ Анналена Бербок.
Відповідно до Стратегії безпеки, у майбутньому зовнішні та внутрішні загрози слід розглядати разом. Крім можливих військових небезпек, це також включає кібератаки, можливі атаки на критично важливу інфраструктуру і зміну клімату.
У Стратегії національної безпеки йдеться: «Сьогоднішня росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому».
Концепція складається з трьох основних пунктів:
- Оборонність: підтверджується мета витрачати 2% ВВП на оборону.
- Стійкість: базовий вільно-демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні. Залежності, наприклад, у постачанні сировини, повинні бути зменшені.
- Наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або помʼякшити їхні наслідки. Це стосується питань клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.
У сфері обороноздатності будуть заходи на кшталт посиленого захисту від шпигунства та саботажу, гармонізація європейського контролю за експортом озброєнь та розширення кібер- та космічних можливостей.
- Американська газета The Washington Post із посиланням на розвідку писала, що росія намагається обʼєднати в Німеччині ультраправі та ультраліві партії, щоб послабити підтримку України та переконати німців, ніби антиросійські санкції їм шкодять. Документи вперше показують прямі спроби росії втрутитися в політику Німеччини.