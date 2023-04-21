WP: Кремль намагається створити в Німеччині антивоєнну коаліцію з правих і лівих — щоб послабити підтримку України

Росія намагається обʼєднати в Німеччині ультраправі та ультраліві партії, щоб послабити підтримку України та переконати німців, ніби антиросійські санкції їм шкодять.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на конфіденційні російські документи, які отримала європейська розвідка. Документи датовані періодом з липня по листопад 2022 року.

Документи вперше показують прямі спроби росії втрутитися в політику Німеччини, прагнучи створити нову коаліцію між лівими, украй лівими й правими та підтримати протести проти уряду Німеччини.

У документах зазначається, що 13 липня перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко зібрав групу російських політтехнологів і повідомив, що Німеччина має стати «фокусом» зусиль Москви з підриву підтримки України в Європі. Також потрібно було дискредитувати Європейський Союз, США, Велику Британію та НАТО, водночас переконуючи німців, що антиросійські санкції їм шкодять. Кірієнко вимагав, щоб частка німецького населення, яке виступає за покращення відносин із росією, бути збільшена на 10% протягом трьох місяців.

У файлах міститься хроніка зусиль з реалізації цих планів та звіти до Кремля. Документи не містять матеріалів, які фіксують спілкування російських стратегів із союзниками в Німеччині. Однак принаймні одна людина, близька до німецької депутатки від лівих Сари Вагенкнехт, і кілька членів партії «Альтернатива для Німеччини» перебували в контакті з російськими офіційними особами, коли розроблялися ці плани.