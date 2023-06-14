Російські війська вдарили ракетами по Краматорськуі Костянтинівці. Загинули троє людей

Російські війська вдарили ракетами по приватних секторах Краматорська та Костянтинівки.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про трьох загиблих і трьох поранених.

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У Краматорську зруйновані п’ять будинків, ще близько 20 пошкоджені. У Костянтинівці — два зруйнованих будинки та 55 понівечених. Пошкоджені газогін та електромережі.