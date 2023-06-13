У Франції викрили масштабну кампанію з дезінформації про війну росії в Україні

Міністерство закордонних справ Франції заявило про викриття масштабної схеми, що поширює дезінформацію про війну росії в Україні.

Про це пише CNN.

У звіті Служби нагляду та захисту від іноземного цифрового втручання Франції ( VIGINUM) йдеться про підроблені інтернет-сторінки, що імітують медіа й урядові сайти, а також сотні підроблених URL-адрес у соціальних мережах, де розповсюджується російська пропаганда про війну.

Від червня 2022 року до травня 2023 року в інтернеті діяли 355 вебдоменів, які публікували проросійський контент, маскуючись під видання з Європи, США та Близького Сходу.

У Франції в чотирьох медіа знайшли 58 фейкових статей, зокрема у відомих газетах Le Monde і Figaro. В одному випадку сайт, схожий на сайт МЗС Франції, писав про фейковий «податок на безпеку» для допомоги Україні.

Французька влада також виявила понад 160 сторінок у Facebook, на яких було опубліковано понад 600 посилань на фейкові сайти й статті.

VIGINUM повʼязує з цією кампанією кількох громадян росії, відповідальних за розробку фальшивих URL-адрес. У відомстві додали, що кампанія досі активна, попри викриття та заходи, вжиті Meta і Twitter.