У Новій Зеландії співробітник національної телерадіокомпанії додавав у статті про Україну проросійську пропаганду

У Новій Зеландії співробітник національної телерадіокомпанії RNZ додавав у журналістські матеріали про Україну проросійські тези. Його відправили у відпустку і почали розслідувати інцидент.

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня стало відомо, що співробітник новозеландського національного мовника відредагував низку статей, які приписувалися агентству Reuters і BBC. Там знайшли російську пропаганду.

Зокрема, у новинах від Reuters зʼявилися твердження російського уряду без додаткового посилання на джерело. Також у статті Революцію Гідності назвали «державним переворотом» і написали про «прозахідний уряд», який «пригнічував етнічних росіян». Також у матеріалах наголошувалося на стурбованості росії «неонацистськими елементами» в Україні.

Деякі статті мали цілі абзаци, в яких говорилося, що росія розпочала війну через те, що «державний переворот за підтримки США в 2014 році за допомогою неонацистів створив загрозу її кордонам і розпалив громадянську війну, яка призвела до переслідувань російськомовних меншин».

Виконавчий директор RNZ Пол Томпсон назвав ці правки «прокремлівським сміттям» і сказав, що служби новин «прочісуватимуть тисячі статей дрібним гребінцем».

За його словами, близько 250 матеріалів уже переглянули. Журналісти виправили шістнадцять статей про Україну і додали до них редакційну примітку. Міністр телерадіомовлення Нової Зеландії Віллі Джексон назвав інцидент «важливою проблемою, безпрецедентною для RNZ».

Національний мовник Нової Зеландії оголосив про масштабну перевірку своїх процесів редагування і пообіцяв оприлюднити її результати.