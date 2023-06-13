Месенджер Slack відмовляється від російської мови

З кінця червня американський корпоративний месенджер Slack повністю припинить підтримувати російську мову. Про це компанія попередила своїх користувачів у повідомленні.
У частини користувачів російська мова вже зникла із системних повідомлень, листів для реєстрацій, інтерфейсу тощо, а остаточно Slack від неї відмовиться 28 червня.
Зараз Slack підтримує 12 мов, серед яких англійська, китайська, німецька, корейська та інші. Української в месенджері немає.
Компанія пояснила своє рішення відмовитися від російської так: «Аби звільнити місце для нових удосконалень і забезпечити найкращу взаємодію з користувачем, Slack час від часу видаляє функції продукту».
- Корпоративний месенджер Slack зʼявився у 2013 році, а російську до нього додали у 2021-му. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну,Slack заявив, що відключить деяких російських клієнтів, а кілька місяців тому оголосив, що блокує безплатні робочі акаунти російських компаній.