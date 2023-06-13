Сили оборони ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячова

Сили оборони під час наступальної операції під Великою Новосілкою ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС рф генерал-майора Сергія Горячова.
Він потрапив під ракетний удар, повідомляють російські військові, які пишуть про події на фронті.
Пропагандисти скаржаться, що 12 червня «весь день йшли важкі бої майже по всій лінії» на сході/півдні, особливо на Времівському виступі на стику Донецької та Запорізької областей.
- Горячов у різний час очолював окупаційний контингент у Придністровʼї, командував 27 бригадою, 201 військовою базою у Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську. Агресивну війну проти України цей воєначальник розпочав 24 лютого 2022 року командиром 5 танкової бригади, згодом отримав звання генерал-майора і був призначений начштабу 35 армії Східного військового округу Сухопутних військ ЗС рф (в/ч 62825).
- Пропагандисти називають ліквідованого «одним із найяскравіших і найефективніших воєначальників найвищого професіоналізму»,