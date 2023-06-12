Колишнього керівника Samsung звинувачують у крадіжці технологій виробництва чіпів

Колишнього керівника південнокорейської компанії Samsung підозрюють у крадіжці технологій компанії для виробництва чіпів у Китаї та створенні загрози національній економічній безпеці.
Про це пише Reuters.
Раніше ця людина працювала на посаді віце-президента у компанії SK Hynix. Його звинувачують у незаконному отриманні даних Samsung для будівництва фабрики-конкурента всього в 1,5 км від заводу з виробництва мікросхем Samsung у Китаї.
За оцінками прокуратури району Сувон, дії екскерівника коштували Samsung щонайменше $233 мільйони. Підозрюваного уже арештували, він заперечує звинувачення. Його імʼя прокуратура не назвала.
- Колишнього інженера Apple Вейбао Вана звинувачують у крадіжці технології безпілотних автомобілів. Пʼять років тому він утік до Китаю. Міністерство юстиції стверджує, що він викрав документи з вихідним кодом програмного та апаратного забезпечення для безпілотних систем, попри те що підписав угоду про конфіденційність.