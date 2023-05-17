Колишнього інженера Apple звинувачують у крадіжці технологій безпілотного авто. Він утік до Китаю

Колишнього інженера Apple Вейбао Вана звинувачують у крадіжці технології безпілотних автомобілів. Пʼять років тому він утік до Китаю.
Про це пише BBC.
Прокуратура звинувачує 35-річного Вана у крадіжці тисяч файлів, що містять секретну інформацію. Міністерство юстиції стверджує, що він викрав документи з вихідним кодом програмного та апаратного забезпечення для безпілотних систем, попри те що підписав угоду про конфіденційність.
Ван почав працювати в Apple у березні 2016 року і звільнився з компанії 16 квітня 2018 року. Понад чотири місяці тому він влаштувався на нову роботу — інженером в іншій компанії, що розробляє безпілотні автомобілі і розташована в Китаї.
У 2018 році, коли правоохоронці обшукували будинок Вана в Каліфорнії, він стверджував, що не планує залишати США. Того ж дня він купив квиток в один кінець із Сан-Франциско до китайського міста Гуанчжоу. Прокурор США Північного округу Каліфорнії Ісмаїл Ремсі заявив, що Ван залишився в Китаї. Якщо його екстрадують і визнають винним, йому загрожує 10 років увʼязнення.
- Це вже третій випадок, коли колишнього співробітника Apple звинувачують у крадіжці технологічних секретів для КНР. У 2022 році Сяолан Чжан визнав себе винним у суді. Його заарештували у 2018 році, коли він намагався сісти на літак до Китаю. Ще одному колишньому співробітнику Apple Цзічжуну Ченю висунули схожі звинувачення.