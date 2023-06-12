САП і НАБУ викрили махінації із закупівлею газу для «Укрзалізниці» на понад 206 мільйонів гривень. Чотири людини отримали підозри

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чотирьом, людям, які організували махінації із закупівлями газу для «Укрзалізниці».

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що з грудня 2016 року по січень 2020 року посадовці філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі палива в обхід тендерів, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. Чиновники «Укрзалізниці» приховували більш вигідні пропозиції від учасників ринку і умисно надали перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Серед підозрюваних — два керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» [посади зазначені на момент вчинення злочину], фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник. Їхня схема завдала «Укрзалізниці» збитків на понад 206 мільйонів гривень. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Власника компанії-постачальника затримали. Його триматимуть під вартою 60 днів з альтернативою застави 30 мільйонів гривень.