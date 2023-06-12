Уряд додав нові послуги для ветеранів у ЦНАПах

Кабінет міністрів України розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг у ЦНАПах. Серед них видача посвідчень і призначення грошової допомоги ветеранам та їхнім родинам.
Про це пише пресслужба Мінцифри.
Тепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю, отриманою через війну, родичі загиблих захисників і захисниць можуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті, щоб:
- офіційно встановити свій статус;
- отримати чи замінити посвідчення;
- продовжити дію документів;
- одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- отримати грошову допомогу чи компенсацію.
Мінцифри разом із Мінветеранів працюють над спрощенням процесу одержання ветеранських сервісів.
- Міністерство у справах ветеранів очікує, що інститут помічника ветерана в Україні запрацює з осені. Помічник, зокрема, допоможе правильно звернутися до відповідної інституції по відповідну довідку, отримати допомогу.