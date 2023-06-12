Російські хакери атакували швейцарські державні сайти

У Швецарії російські хакери здійнили DDoS-атаки на кілька державних сайтів, пише Reuters.

Національний центр кібербезпеки Швейцарії (NCSC) заявив, що через атаку хакерів «різні вебсайти Федеральної адміністрації та підприємств, повʼязаних з Конфедерацією, були недоступні». Відповідальність за інцидент взяла хакерська група NoName.

«NCSC аналізує атаку разом із відповідними адміністративними підрозділами та визначає необхідні заходи», — йдеться в заяві.

Зараз парламент Швейцарії готується до відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке заплановане на 15 червня. Але NCSC не повʼязує майбутнє звернення Зеленського з атакою. Там заявили, що група NoName також відповідальна за окрему атаку на вебсайт швейцарського парламенту минулого тижня.

У дописі в Telegram хакери заявили, що атака на сайт шведського парламенту минулого тижня покликана «подякувати швейцарським русофобам» за ухвалення чергового пакета санкцій ЄС проти Москви.

Хакери також пообіцяли продовжувати «захищати інтереси росії на інформаційному фронті» і зазначили, що зламали сайти Міністерства юстиції та поліції Швейцарії.