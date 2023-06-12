Німеччина не має відомостей про знищення танків Leopard в Україні

У німецької сторони немає власної інформації про знищення танків Leopard під час воєнних дій в Україні.

Про це сказав представник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер на брифінгу, передає Укрінформ.

«Я не маю власних даних. І я не буду оцінювати російські заяви», — наголосив офіцер. Він також не став коментувати твердження росіян про начебто пошкодження радара німецької системи ППО IRIS-T.

Мюллер нагадав, що Німеччина від початку війни надає велику підтримку Україні — матеріалами, військовою технікою, а також навчанням солдатів ЗСУ.