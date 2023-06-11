З окупованого лівого берега Херсонщини вдалося евакуювати 112 людей

Із затоплених території лівобережжя Херсонської області на сьогодні вдалося евакуювати 112 людей.

Про це повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін, але про деталі евакуації не розповів.

«Усіх деталей розкрити не можу, але на сьогодні вдалося витягнути з лівобережжя 112 наших людей, 54 з них — жінки, сім дітей», — сказав він.

Прокудін зазначив, що середній рівень води станом на вечір упав до позначки 3,93 метра і продовжує зменшуватися. «Площа підтоплення зменшилася майже вдвічі й зараз становить 77 кв. км. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 32 на правому березі, 14 — на лівому. На деокупованій території залишаються підтопленими майже 3 800 будинків», — додав він.