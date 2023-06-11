Російські військові розстріляли човен з евакуйованими з лівого берега Херсонщини. Троє людей загинули, 10 поранені

Російські військові атакували на Херсонщині човен із цивільними, які рятувалися з лівого берега. Вони відкрили вогонь їм у спину, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Люди дісталися до Херсону. Лікарі борються за життя поранених.

Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще 10 поранені, серед них два правоохоронці.

«74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти», — розповів голова ОВА.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що в розстріляних човнах була 21 людина. Майже всі вони пенсіонери. Він підтвердив загибель трьох людей.