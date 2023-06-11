Міноборони росії заявило про безуспішну атаку безпілотників на корабель «Приазов’я». Відео відомства викликає сумніви

Міноборони росії заявило про безуспішну атаку шести українських морських безпілотників на розвідувальний корабель Чорноморського флоту «Приазов’я». Відомство стверджує, що це сталося близько 1:30 за 300 км від Севастополя.

Речник Ігор Конашенков не уточнив, це сталося вночі чи вдень. Міноборони опублікувало відео ймовірного знищення дрона, але воно викликає сумніви. Відео склеєне — воно починається з двох фото безпілотника з написом «Кіт і Єнот», на який збирав Monobank, а потім ідуть кадри стрільби по палаючій цілі, яка згодом вибухає. При цьому освітлення і погода вказують на те, що кадри були зняті або рано вранці, або ввечері під час заходу сонця. Тобто не о 1:30 або 13:30.

Конашенков також стверджує, що в цей період, «як і під час попередніх подібних атак, у повітряному просторі центральної частини Чорного моря вів розвідку стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk Військово-повітряних сил США».