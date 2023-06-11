У Києво-Печерській лаврі вперше відбувся молебень за гетьмана Івана Мазепу. Російська церква ще за життя наклала на нього анафему

У Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи, на якого російська церква в 1708 році наклала анафему за його небажання коритися імперії та участь у війні проти росіян на боці Швеції.

Про це повідомили Міністерство культури та інформаційної політики, голова відомства та Укрінформ.

Молебень відбувся у Всіхсвятській церкві з нагоди 325-річчя її освячення. Цей храм будували за кошти Івана Мазепи. Молебень за Мазепу є історичною для Лаври подією. Під час панування тут Української православної церкви Московського патріархату таких служб не було.

Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив на важливості зберігати пам’ять про історичну постать, яка багато зробила не лише для Лаври, а й для Софійського собору. «На мій погляд, вшанування памʼяті людини, яка берегла українську спадщину, напрочуд важливо», — сказав він.