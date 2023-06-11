Генштаб: Минулої доби Сили оборони України ліквідували 980 росіян

Російська армія не полишає спроб повністю окупувати Луганську та Донецьку області України, тривають важкі бої. Минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, через саботаж і дезертирство серед російських мобілізованих начальник Генерального штабу Збройних сил рф наказав командирам зʼєднань та військових частин виявляти та відряджати таких росіян до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих «мʼясних штурмах».

Минулої доби українська авіація завдала 16 ударів по скупченнях окупантів і два — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські захисники знищили чотири розвідувальних дрони різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, пʼять районів зосередження росіян, їхнього озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливих обʼєкти ворога.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 980 військових, 17 танків, 24 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем і 37 безпілотників. Загалом в Україні вже загинули 215 640 росіян.