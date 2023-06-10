На лівобережжі Херсонщини окупанти виганяють мешканців уцілілих будинків, щоб розмістити там своїх військових

Російські військові дозволяють евакуацію із затоплених територій окупованої ними частини Херсонщини лише тим, у кого є російські паспорти.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють зі вцілілих помешкань цивільних, щоб розміщати в них військовослужбовців російських окупаційних військ», — йдеться в ранковому зведенні.

Напередодні в ефірі «Радіо Свобода» схожу інформацію озвучив міський голова окупованої нині Нової Каховки Володимир Коваленко.

За його словами, місцеві жителі розповіли йому, що представники окупаційної адміністрації питали в людей, чи мають вони російські паспорти, і пропонували «їхати в Челябінськ».

Коваленко також зауважив, що російські військові після затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС залишаються в Новій Каховці, вони «піднялися на рівень незатоплених вулиць», займають вільні квартири й виселяють людей, забираючи їхнє житло.