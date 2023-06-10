На лівобережжі Херсонщини окупанти виганяють мешканців уцілілих будинків, щоб розмістити там своїх військових

Російські військові дозволяють евакуацію із затоплених територій окупованої ними частини Херсонщини лише тим, у кого є російські паспорти.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«Окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють зі вцілілих помешкань цивільних, щоб розміщати в них військовослужбовців російських окупаційних військ», — йдеться в ранковому зведенні.
Напередодні в ефірі «Радіо Свобода» схожу інформацію озвучив міський голова окупованої нині Нової Каховки Володимир Коваленко.
За його словами, місцеві жителі розповіли йому, що представники окупаційної адміністрації питали в людей, чи мають вони російські паспорти, і пропонували «їхати в Челябінськ».
Коваленко також зауважив, що російські військові після затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС залишаються в Новій Каховці, вони «піднялися на рівень незатоплених вулиць», займають вільні квартири й виселяють людей, забираючи їхнє житло.
- На правому березі Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишаються підтопленими 35 населених пунктів, вода поступово відступає. Складною залишається ситуація у тимчасово окупованій Корсунці. Село затоплено, під водою опинилося місцеве кладовище. Також розмиті цвинтарі в селах Ольгівка та Одрадокамʼянка.
- Критичною залишається ситуація і на тимчасово окупованому лівобережжі. У Голопристанській громаді на 80% затоплено Голу Пристань, Велику Кардашинку, Малу Кардашинку. Повністю пішли під воду Кардашинка і Кохани. У Старій Збурʼївці затоплено 60%. Загалом відомо про затоплення понад 3 100 будинків у цьому районі.