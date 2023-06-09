На Дніпропетровщині та в Одесі загрози спалаху холери немає — фахівці моніторять ситуацію

На Дніпропетровщині фахівці відбирають проби води з водойм і постійно моніторять ситуацію. Загрози спалаху холери немає. В Одесі теж спростували чутки про зараження питної води після руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Одеська влада стверджує, що підстав для паніки немає, а інформація про можливість зараження води холерою не відповідає дійсності.

«Джерело водопостачання міста не має стосунку ані до морської води, ані до водного басейну Дніпра, що виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Підрозділи «Інфоксводоканалу» забезпечені необхідним запасом реагентів і працюють у штатному режимі з дотриманням усіх вимог», — ідеться в повідомленні.

Одеська влада стверджує, що технологія очищення води, яку застосовують у місті, дозволяє усувати збудників будь-яких кишкових захворювань.

Водночас Дніпропетровська ОВА зазначає, що в області постійно моніторять стан водойм.

«Із червня по вересень відбираємо проби води у визначених точках. За необхідності збільшуємо кількість ділянок, які необхідно перевірити. Усіх хворих на кишкові інфекції направляємо на додаткові обстеження. Нині загрози спалаху холери в області немає», — прокоментувала завідувачка відділенням обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова.

Мешканцями радять часто обробляти руки, кипʼятити воду, ретельно мити овочі й фрукти, термічно обробляти їжу, дотримуватися правил зберігання, а також використовувати окреме кухонне приладдя для сирих і готових продуктів.