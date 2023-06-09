Опитування: Абсолютна більшість українців не згодна на територіальні поступки заради миру

Абсолютна більшість респондентів — 84% — вважають, що жодні територіальні поступки не є припустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше й будуть інші загрози. Лише 10% не згодні з цим.

Про це свідчать опубліковані 9 червня результати соцопитування, яке Київський міжнародний інститут соціології проводив із 25 травня до 5 червня.

«У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів сходу, 75% проти поступок (готові на поступки — лише 13%), а серед жителів півдня — 86% проти поступок (готові – лише 8%)», – зазначили в КМІС.

Порівняно з травнем 2022 року в усіх регіонах зберігається виразне домінування думки, що Україна не має поступатися жодними своїми територіями

Інститут проводить такі опитування з травня минулого року і за рік, згідно з повідомленням, суттєво думка українців не змінилася.

«Кожного разу абсолютна більшість респондентів (82–87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8–10%) були готові до них», – зазначили у КМІС та опублікували інфографіку, на якій видно динаміку відповідей українців за період із травня минулого року до травня 2023-го.