В Україні арештували активи російського депутата на понад 180 мільйонів гривень

За матеріалами Служби безпеки України заарештували українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи росії, власника групи компаній «Агро-Білогір’я» Володимира Зотова.

Про це пише пресслужба СБУ й наголошує, що Золотов причетний до фінансування російських окупантів.

Суд арештував активи агрохолдингу, який належить посадовцю, у Дніпропетровської та Херсонської областях. Серед них — виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тисяч квадратних метрів, 16 автомобілів і майже чотири мільйони гривень на банківських рахунках.

Слідство стверджує, що близько за рік до повномасштабного вторгнення росії в Україну Володимир Золотов формально вийшов із співзасновників українського агрохолдингу і «переписав» бізнес на родичів. У такий спосіб російський депутат намагався уникнути санкцій і кримінального переслідування.

Утім, він зберіг повний контроль над підприємством, прибутки з якого йшли, зокрема, на підтримку окупантів. Зотов ділився в мережі, як надсилає гуманітарну допомогу російським військовим на фронті від імені свого підприємств.

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Під час обшуків в офісі українського агрохолдингу, підконтрольного Зотову, а також у помешканнях і автомобілях директора та бухгалтера підприємства слідчі знайшли докази злочинної діяльності фігуранта.

Володимиру Зотову повідомили про підозру за фінансування російського війська (ст. 110-2 ККУ). Йому загрожує до 10 років увʼязнення.