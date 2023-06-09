Зоологи зʼясували, навіщо слонам вуса на хоботі

Зоологи зʼясували, навіщо слонам потрібні численні вуса на хоботі, пише IFLScience.
Науковці проаналізували відео, на яких самиця азіатського слона грала з мʼячем та збирала фрукти й овочі з коробки.
Під час іншого експерименту вчені досліджували хобот і вуса шести африканських і восьми азійських слонів із зоопарку, які померли природною смертю або були піддані евтаназії через серйозні проблеми зі здоров’ям.
Дослідження показало, що вуса слонів товсті, циліндричні і позбавлені особливостей, які зазвичай допомагають мозку ссавців «обмацувати» навколишні предмети.
Імовірно, вуса потрібні слонам для того, щоб допомагати тримати в хоботі різні предмети і їжу. Наявність чутливих волосків дозволяє більш точно рухати хоботом.
- Нещодавно дослідники виявили, що дикі слони є одними з небагатьох відомих видів, які демонструють ознаки самоодомашнення. Деякі дослідники вважають, що люди та бонобо теж пройшли через подібний процес.