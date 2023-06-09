Зеленський звільнив начальника Гостомельської адміністрації. Журналісти виявили схему роздачі грошей фейкам на відбудову міста

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка.
Відповідний указ зʼявився 8 червня.
Іншим указом Зеленський призначив нового голову адміністрації — Сергія Смаля.
5 червня проєкт Bihus.Info опублікував розслідування «Дика відбудова», у якому розповіли про те, що гроші за роботи по відновленню Гостомелю отримують фейкові ФОПи і компанії. Так, наприклад, за документами роботи проводить пенсіонерка з Миколаєва, яка свою причетність спростовує, священник-утікач з Рівненщини і мешканець тимчасово окупованого Донецька.
У Гостомельській селищній військовій адміністрації пояснили свої дії наслідками повномасштабної війни та необхідністю проводити закупівлі швидко. А також заявили, що не зобовʼязані перевіряти підрядників.
Роздачею коштів на відбудову Гостомелю зацікавились і в Бюро економічної безпеки — посадовці адміністрації могли привласнити 5 мільйонів гривень на публічних закупівлях робіт по відбудові міста.