Найбільший рубін, який коли-небудь був на аукціоні, продали в США за рекордні $34,8 мільйона

Найбільший і найцінніший дорогоцінний рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, пішов з молотка в Нью-Йорку на Sothebyʼs за рекордну суму — $34,8 мільйона.

Про це пише CNN.

Напередодні продажу аукціонний дім Sothebyʼs описав коштовність як «надзвичайно рідкісний» рубін. Його назвали Estrela de Fura — або «Зірка Фура» офіційною мовою Мозамбіку, португальською.

Рік тому канадська компанія з видобутку кольорового коштовного каміння Fura Gems знайшла у шахті в Мозамбіку цей камінь, який важив 101 карат. Потім рубін обробили, видалили домішки, придали симетричну форму й відполірували, через що його вага склала вже 55,2 карата.

Попередній рекорд на аукціоні для рубіна встановив Sunrise Ruby вагою 25,59 карата, який продали за $30,3 мільйона.