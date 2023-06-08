Перехід на новий церковний календар підтримує 63% українців, свідчать опубліковані 8 червня результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг». Проти такої ідеї висловились 18% опитаних, ще 17% респондентів сказали, що їм байдуже.

Найбільше прихильників переходу серед мешканців заходу (78%) й особливо греко-католиків (92%). Серед парафіян ПЦУ/УПЦ КП також більш ніж 60% підтримують цю ініціативу.

Дещо меншою є підтримка переходу серед мешканців східних і південних областей, але й там близько половини це підтримують. Хоча серед прихожан УПЦ МП найбільше тих, хто проти цієї ініціативи (35%), однак і серед них понад 40% підтримують перехід.