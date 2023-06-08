Командира російських морпіхів підозрюють у катуванні та вбивстві сімох цивільних на Херсонщині, а також — у держзраді

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру командиру підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту Військово-морських сил російського війська у державній зраді й порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний — це громадянин України, який добровільно перейшов на бік ворога після окупації Криму в 2014 році й вступив до війська рф після отримання російського паспорта.

У березні 2022 року він, як пише Офіс генпрокурора, брав участь в окупації Херсонщини. Там російський командир організовував і контролював придушення опору місцевих, а також схиляв українців до співпраці.

Через місяць цей окупант разом зі своїми спільниками затримали шістьох працівників фірми, які охороняли поблизу села Правдине зрошувальні агрегати, і неповнолітню дівчину. Їх привезли до приватного будинку — спочатку катували, а потім розстріляли. Будинок підірвали.

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Коли Сили оборони України звільнили Правдине, то прокурори Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами провели ексгумацію та огляд тіл загиблих. У них встановили ознаки насильницької смерті. Деякі тіла були з ушкодженням черепів через кульові поранення. На запʼястях у двох були мотузки.