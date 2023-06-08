Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Білорусі

Велика Британія розширила санкції проти Білорусі, яка сприяє війні росії проти України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Велика Британія заборонила імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі, а також заблокувала експорт туди банкнот і банківського обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Британські компанії соцмедіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до сайтів білоруських медіа, які потрапили під санкції. Таке правило уже діє для підсанкційних російських ЗМІ.

Також британський уряд посилить боротьбу з обходом санкцій і обмежить доступ Білорусі до фінансових ринків Великої Британії з метою запобігти імпорту товарів з росії.

Також санкції запровадили проти понад 100 людей та організацій з Білорусі. Зокрема, заморозили кошти великих державних підприємств, які є значними джерелами доходу та іноземної валюти для режиму Лукашенка.