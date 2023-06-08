У Північній Ірландії на аукціоні продали срібний олівець Адольфа Гітлера

У Північній Ірландії на аукціоні Bloomfield за $6,7 тисячі продали срібний олівець з ініціалами AH, що належав Адольфу Гітлеру.

Про це повідомляє Sky News.

На артефакті німецькою вигравірувані ініціали Гітлера і напис «Єва». У 2002 році олівець придбав колекціонер.

Bloomfield Auctions/Kelvin Boyes/PressEye/PA

Також на торгах продали й оригінальну підписану фотографію Гітлера за майже $8 тисяч.

Голова Європейської єврейської асоціації, рабин Менахем Марголін назвав аукціон «образою мільйонів загиблих під час Голокосту, а також небагатьох, хто залишився живим, і євреїв у всьому світі».

Однак аукціонний будинок стверджував, що предмети були частиною історії, а ті, хто їх купує, є законними колекціонерами.