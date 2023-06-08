У Північній Ірландії на аукціоні продали срібний олівець Адольфа Гітлера

У Північній Ірландії на аукціоні Bloomfield за $6,7 тисячі продали срібний олівець з ініціалами AH, що належав Адольфу Гітлеру.
Про це повідомляє Sky News.
На артефакті німецькою вигравірувані ініціали Гітлера і напис «Єва». У 2002 році олівець придбав колекціонер.
Також на торгах продали й оригінальну підписану фотографію Гітлера за майже $8 тисяч.
Голова Європейської єврейської асоціації, рабин Менахем Марголін назвав аукціон «образою мільйонів загиблих під час Голокосту, а також небагатьох, хто залишився живим, і євреїв у всьому світі».
Однак аукціонний будинок стверджував, що предмети були частиною історії, а ті, хто їх купує, є законними колекціонерами.
- Будинок в Австрії, в якому народився Адольф Гітлер, будуть використовувати для тренінгу з прав людини для поліцейських. Очікується, що будівельні роботи з переобладнання будинку розпочнуть восени. Згідно з останнім планом, будівельні роботи мають завершити до 2025 року, а поліція прибуде туди у 2026-му.