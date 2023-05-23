Будинок Адольфа Гітлера в Австрії будуть використовувати для тренінгів поліцейських

Будинок в Австрії, в якому народився Адольф Гітлер, будуть використовувати для тренінгу з прав людини для поліцейських.

Про це повідомляє BBC.

Адольф Гітлер народився в містечку Браунау-на-Інні в орендованій кімнаті на верхньому поверсі цього будинку у 1889 році. Очікується, що будівельні роботи з переобладнання будинку розпочнуться восени.

Згідно з останнім планом, будівельні роботи мають завершити до 2025 року, а поліція прибуде туди у 2026 році.