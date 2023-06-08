ДБР затримало власників і топменеджмент концерну, який продавав у росію деталі для зброї. Серед них — ексдепутат Партії регіонів

Державне бюро розслідувань затримало власників і топменеджмент концерну, який торгував із росією після початку повномасштабної війни. Від 24 лютого минулого року ділки поставили до рф комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Серед затриманих — організатор злочинної схеми, колишній народний депутат від Партії регіонів. За даними джерел «Бабеля», ідеться про народного депутата ІІІ і IV скликань Григорія Дашутіна та його концерн NICMAS.

У листопаді 2022 року правоохоронці заблокували діяльність цього підприємства.

Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР разом із прокурорами Офісу генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. У колишнього нардепа знайшли книги, які звеличують росію та пропагують імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок. У деяких підозрюваних виявили паспорти рф і договори з російською федерацією.

Державне бюро розслідувань

Слідчі ДБР встановили, що у складі злочинної групи було щонайменше 14 людей. Це близькі родичи екснардепа Дашутіна, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян російської федерації.

Слідство встановило, що промислово-інноваційна група компаній NICMAS від 2014 року забезпечувала держпідприємства рф високоефективними вузлами, агрегатами та деталями пневматичного обладнання.

Її компресори й компресорні установки використовуються у бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», що перебувають на бойовому чергуванні в російських ракетних військах стратегічного призначення. Крім того, вони використовуються у спеціальних броньованих потягах. Ці поїзди призначені для ведення інженерної розвідки на залізниці, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів рф.

Концерн займав друге місце в постачанні товарів для російських компаній. Він експортував 95% виробленої в Україні продукції. Після 24 лютого 2022 року власники продовжили торгувати з окупантами, налагодивши поставки через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

У результаті розслідування вісьмом людям повідомили про підозру у створенні злочинної організації та пособництві державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Іншим шістьом фігурантам, зокрема громадянам рф, повідомлять про підозру заочно й оголосять в розшук. Наразі в цій справі затримали шістьох підозрюваних.