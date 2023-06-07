Військові врятували родину з окупованих Олешок, якій ЗСУ з дрона скидали воду

З окупованої території Херсонщини вдалося врятувати родину, якій військові дроном передавали воду. Усю сімʼю разом із улюбленцями перевезли в Херсон

Про це повідомила Ювенальна поліція України.

Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми. Спершу вони дроном передали їм воду, а потім шукали шляхи евакуації.

«Одразу було прийнято рішення знайти шляхи аби евакуювати цю родину. І нам це вдалося. Жінку з дітьми вдалося евакуювати та надати усю необхідну допомогу», — кажуть у поліції.

Наразі сімʼя перебуває у безпечному місці.

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