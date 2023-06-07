Військові врятували родину з окупованих Олешок, якій ЗСУ з дрона скидали воду

З окупованої території Херсонщини вдалося врятувати родину, якій військові дроном передавали воду. Усю сімʼю разом із улюбленцями перевезли в Херсон
Про це повідомила Ювенальна поліція України.
Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту БпЛА виявили на даху одного з будинків у тимчасово окупованих Олешках жінку з двома дітьми. Спершу вони дроном передали їм воду, а потім шукали шляхи евакуації.
«Одразу було прийнято рішення знайти шляхи аби евакуювати цю родину. І нам це вдалося. Жінку з дітьми вдалося евакуювати та надати усю необхідну допомогу», — кажуть у поліції.
Наразі сімʼя перебуває у безпечному місці.
Шостого червня о 2 годині ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні. За даними «Укргідроенерго», унаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС зруйновано повністю і відновити неможливо.
За даними Херсонської ОВА, унаслідок техногенної катастрофи може бути затоплено приблизно 80 населених пунктів. В області оголошено евакуацію.
За інформацією Офісу президента, унаслідок вибуху у річку Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.