Україна залучила $10 млн на відновлення медичної сфери

Українська медична сфера отримала $10 млн безповоротного гранту, який виділили у межах співпраці зі Світовим банком, передає пресслужба МОЗ.

Половину цих грантових коштів Україна спрямує на реабілітацію та послуги у сфері психічного здоровʼя, ще $5 млн підуть на відновлення надання медичних послуг у закладах охорони здоровʼя, які постраждали від війни.

Також за кошти нового гранту профінансують відновлення та модернізацію лікарняної допомоги відповідно до реформ.

Матеріальні втрати системи охорони здоровʼя становлять не менш як $1,4 млрд — таку оцінку дали уряд України, Група Світового банку і Європейська комісія у співпраці з іншими партнерами.