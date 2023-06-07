В Іспанії археологи за допомогою дронів знайшли доісторичні наскельні малюнки. Їм може бути понад 7 тисяч років

Іспанські археологи виявили доісторичні наскельні малюнки у важкодоступних печерах на сході країни за допомогою дронів. Їх створили близько 5 000—7 500 років тому.

Про це пише CNN із посиланням на науковий журнал Lucentum.

Застосування дронів спростило огляд територій карʼєра в муніципалітеті Пенагула в Аліканте, до яких люди змогли б дістатися лише після створення складних підʼїздних маршрутів.

Наскельний малюнок оленя. Courtesy Javi Molina

У цьому карʼєрі розташовані численні зразки доісторичного мистецтва. Там є малюнки в різних стилях і з різних епох.

Дослідники запевняють, що ця знахідка є одною із найважливіших пам’яток неоліту, виявлених у регіоні Валенсії за останні десятиліття.

Карʼєр у муніципалітеті Пенагула в Аліканте. Courtesy Javi Molina

До того ж відкриття нових наскельних малюнків у таких важкодоступних печерах свідчить про те, що доісторична людина вміла робити складні засоби лазіння, можливо, за допомогою мотузок або деревʼяних риштувань. Тодішні люди йшли на ризик, щоб дістатися печер, імовірно, для візуального контролю територій.