Дослідники визначили склад давньоримських парфумів. Їм понад дві тисячі років

Дослідники з іспанського Університету Кордови визначили склад давньоримських парфумів, яким понад дві тисячі років. Їх знайшли під час розкопок у Севільї.

Про це пише IFL Science.

Парфуми, які з часом затверділи, знайшли у різьбленому кварцовому флаконі в поховальній урні.

Флакон з парфумами. University of Córdoba

Флакон був виготовлений із кварцу, висіченого у формі амфори. Свого часу він був винятково рідкісним і дорогим — у І ст. н. е. ємності для парфумів зазвичай виготовляли зі скла.

Біля парфумів лежали три бурштинові намистини у тканинному мішечку. Усі ці артефакти знайшли всередині урни з кремованими останками жінки. За оцінками науковців, їй було від 30 до 40 років.

Поховальні урни.

Хіміки виявили, що в основі парфумів було рослинне масло, імовірно, зроблене з оливок. Також у них знайшли аромат пачулі. Раніше науковці не знали, що цю рослину використовували за часів Римської імперії.