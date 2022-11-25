У руїнах Колізею знайшли залишки закусок, якими ласували римляни 2 тисячі років тому

Археологи виявили у руїнах давньоримської арени Колізей залишки закусок, якими ласували глядачі дві тисячі років тому.

Про це пише BBC.

Під час розкопок у каналізації Колізею знайшли фрагменти інжиру, винограду, вишні, ожини, волоських горіхів та оливок. Також дослідники виявили кістки ведмедів, левів і ягуарів. Імовірно, цих тварин змушували битися одне з одним та із гладіаторами для розваги.

Дослідження каналізації амфітеатру Флавіїв почалося у січні 2021 року. Науковці мали розчистити близько 70 метрів дренажів і колекторів під Колізеєм. Для навігації архітектори та археологи використовували роботів на дротах.

Під час розкопок також знайшли стародавні монети, зокрема 50 бронзових монет пізнього римського періоду (приблизно 250— 450 рр. до н. е.) і срібну памʼятну монету, датовану приблизно 170—171 р. н. е. Вона присвячена десятиріччю правління імператора Марка Аврелія.