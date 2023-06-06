Нацгвардія назвала імʼя наймолодшого Героя України, який збив сім російських літаків та ракету

Нацгвардія офіційно назвала імʼя «Запорізького месника», який з ПЗРК «Ігла» збив сім російських літаків та ракету. Солдата з Івано-Франківщини звати Роман Голомба — йому 19 років. Цей наймолодший українець, який удостоївся звання «Герой України».

Перші три російських літаки Су-25 стрілець-зенітник знищив 29 квітня, 23 травня та 29 травня 2022 року під час бойових чергувань поблизу села Мала Токмачка. А вже 25 травня 2023 року «Запорізький месник» збив під Мелітополем сьомий російський літак Су-25.

20 червня 2022 року Роману присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка». До того нацгвардійця нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сьогодні в Києві на його честь відкрили мурал.

На муралі зображений «Запорізький месник», який нанизує на голку збиті ворожі літаки.

Ідею ініціювала команда Charity Hub, до неї долучився також Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла».

Під час презентації муралу він анонсував відкриття збору 3 млн гривень на ударні та розвідувальні дрони для бригад «Гвардії наступу».

На стінопис нанесли QR-код, за яким можна зробити донат на дрони.