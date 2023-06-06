Позов України проти росії: у Міжнародному суді ООН почалися слухання щодо Криму і Донбасу

У Міжнародному суді ООН відбуваються слухання з розгляду позову України проти росії через порушення останньою двох конвенцій ООН. Позов українська сторона подала у 2017 році.

Про це повідомила пресслужба суду у Twitter.

Справа називається «Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання всіх форм расової дискримінації (Україна проти росії)».

Перший раунд аргументів розпочався 6 червня з виступу української сторони. Їх озвучуватимуть під час двох сесій тривалістю по три години в Палаці миру в Гаазі.

Російська сторона наведе свої аргументи 8 червня, а другий раунд запланований на 12 (представляє Україна) і 14 червня (представляє росія).

Делегацію від України очолює посол з особливих доручень в Міністерстві закордонних справ, головний представник України в питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування росії, Антон Кориневич. Його заступниця — директорка Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН у січні 2017 року. Вона аргументувала його так: росія порушила першу конвенцію, бо озброювала угруповання маріонеткових «ДНР» і «ЛНР», і другу конвенцію — своєю політикою щодо неросійських етнічних груп у тимчасово окупованому Криму.