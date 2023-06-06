У росії засудили до 15 років увʼязнення художника, який облив синьою і жовтою фарбами міськраду Євпаторії та кинув у неї коктейль Молотова

Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 15 років увʼязнення в колонії загального режиму художника з Євпаторії Богдана Зізу. Він 16 травня 2022 року облив синьою і жовтою фарбами двері міської адміністрації та кинув у будівлю коктейль Молотова. Таким чином художник виступав проти російської агресії в Україні.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Перші чотири роки терміну Зіза має провести у вʼязниці.

Зізу звинуватили у скоєнні теракту, загрозі скоєння теракту та закликах до тероризму через відеозвернення, яке він записав під час акції протесту. Його не змогли затримати відразу, але потім вирахували на камерах спостереження. Прокурор просив для художника 18 років увʼязнення.

Після затримання у кримських медіа та Telegram-каналах зʼявилося відео, на якому Зіза визнав, що провів акцію в Євпаторії, вибачився за неї та сказав, що готовий «спокутувати свою провину непосильною працею».

На суді Зіза оголосив голодування від 10 червня, вимагав позбавити його російського громадянства та звільнити з російських вʼязниць усіх українських політвʼязнів.