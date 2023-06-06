Росіяни вночі знову атакували Україну. ППО збила всі ракети

Уночі 6 травня росія знову атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 і Х-555. Протиповітряна оборона знищила всі 35 ракет.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Атакували росіяни з району Каспійського моря з 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Більшість Х-101 і Х-555 прямували в напрямку столиці.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі Києва знищили понад 20 ракет. Через падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

У Дніпровському районі (Воскресенські сади) знайшли уламки ракети на даху приватної будівлі, пожежі не було, потерпілих немає.