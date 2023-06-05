США наклали санкції на росіян, причетних до дестабілізації Молдови

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти семи повʼязаних із російською розвідкою людей і однієї юридичної особи, причетних до зусиль Москви дестабілізувати ситуацію в Молдові.

«Ці особи провокують, тренують і контролюють групи в демократичних країнах, які проводять антиурядові протести, мітинги, марші та демонстрації», – пояснюють у Мінфіні США, наголошуючи, що деякі з них повʼязані з російськими спецслужбами.

Семеро росіян, проти яких запроваджені санкції, причетні до організації кількатисячних антиурядових акцій протесту в Молдові, ініційованих олігархом-утікачем Іланом Шором.

Вони мали стосунок до плану захопити будівлю молдовського уряду й влаштувати державний переворот у країні. Керував операцією російський інструктор, повʼязаний з Михаїлом Потєпкіним. Він перебуває під санкціями США з 2020 року через звʼязок із «ПВК Вагнера» й причетність до планів придушення демократичних протестів в Омані.

Організатором групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові, був росіянин Костянтин Сапожніков.

Решта учасників мали конкретні ролі: