США наклали санкції на росіян, причетних до дестабілізації Молдови

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти семи повʼязаних із російською розвідкою людей і однієї юридичної особи, причетних до зусиль Москви дестабілізувати ситуацію в Молдові.
«Ці особи провокують, тренують і контролюють групи в демократичних країнах, які проводять антиурядові протести, мітинги, марші та демонстрації», – пояснюють у Мінфіні США, наголошуючи, що деякі з них повʼязані з російськими спецслужбами.
Семеро росіян, проти яких запроваджені санкції, причетні до організації кількатисячних антиурядових акцій протесту в Молдові, ініційованих олігархом-утікачем Іланом Шором.
Вони мали стосунок до плану захопити будівлю молдовського уряду й влаштувати державний переворот у країні. Керував операцією російський інструктор, повʼязаний з Михаїлом Потєпкіним. Він перебуває під санкціями США з 2020 року через звʼязок із «ПВК Вагнера» й причетність до планів придушення демократичних протестів в Омані.
Організатором групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові, був росіянин Костянтин Сапожніков.
Решта учасників мали конкретні ролі:
- Юрій Маколов — займався матеріально-технічним забезпеченням;
- Гліб Хлопонін — збирав дані про охорону урядових будівель;
- Світлана Бойко — відповідала за фінанси;
- Олексій Лосєв — здійснював розвідку (його підприємство, яке виробляє керамічні ліхтарі, теж внесли до чорного списку);
- Василь Громовіков — допомагав грошима;
- Анна Травнікова – спільно з Бойко просувала проросійські наративи.
30 травня Рада Європейського Союзу в межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови ухвалила санкції проти низки людей, які розхитували ситуацію у країні.