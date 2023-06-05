У Міноборони розповіли, де ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку

Війська Оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця» ведуть наступ на східному фронті.

«Попри жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі й позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках», — зазначила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр.

Просування є:

у районах сіл Оріхово-Василівка та Парасковіївка — від 200 до 1 600 метрів;

у районах сіл Іванівське та Кліщіївка — від 100 до 700 метрів.

«Бойові дії тривають», — резюмувала вона.

Маляр наголошує, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. «Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції», — зазначила заступниця міністра.