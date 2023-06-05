Іран має понад 100 кілограмів збагаченого до 60% урану

Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану і нині має вже понад 100 кг урану, збагаченого до 60%.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

«Перед вами моя остання доповідь про перевірку і моніторинг в Ірані... У доповіді зазначається, що за три місяці запаси збагаченого урану в Ірані зросли більш ніж на чверть. Це включає запаси урану, збагаченого до 20% U-235, які наближаються до пів тонни, і запаси високозбагаченого урану — збагаченого до 60% U-235 — які становлять понад 100 кг» — сказав Гроссі.

За його словами, Агентство не мало можливості перевіряти та моніторити СВПД щодо виробництва та інвентаризації центрифуг, роторів і сильфонів, важкої води та концентрату уранової руди протягом двох з половиною років.

У листопаді 2022 року МАГАТЕ заявило, що Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану до 62,3 кг. Агентство розкритикувало Тегеран за те, що він продовжує блокувати доступ МАГАТЕ до іранських ядерних обʼєктів.

Експерти з питань нерозповсюдження заявляли, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб переробити його на паливо для принаймні однієї ядерної бомби.